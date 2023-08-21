俄罗斯确认月球 25 号坠毁主要原因是发动机故障，点火时间多了 43 秒

IT之家 8 月 21 日消息，俄罗斯 Luna-25 探测器原定于 8 月 21 日左右进行着陆尝试，但因为“在操作过程中，自动站上出现了紧急情况，无法按照指定参数进行机动”而偏离了设计轨道并与月球相撞。

俄罗斯联邦航天局局长尤里・鲍里索夫最新表示，Luna-25 撞月的主要原因在于推进系统运行异常，最终导致它进入了一个“不完整的月球轨道”。

▲ 图源：俄罗斯航天局

简单来说，Luna-25 发动机在变轨过程中计划工作 84 秒，但实际点火时间长达 127 秒，就是这多出来的 43 秒导致它撞月坠毁。

“在进行调整之前需要重定向，并在 14:10 启动了引擎，这本是为了调整姿态并将装置送入预着陆轨道而采取的措施。但不幸的是，发动机并没有按照预期正常关闭”，他在接受电视频道“Russia-24”采访时说道。

这位俄罗斯航天局负责人表示：“（发动机）实际工作时间不是原定计划的 84 秒，而是 127 秒。这是该装置发生事故的主要原因。”

他补充说，在上天之前，他们已经在地面站上模拟了多次轨道修正任务，然而尽管无线电通信稳定并且确定该设备的位置，但由于与该设备的通信中断“未能执行规定的参数机动”。

“整个实验是在稳定的无线电通信区域进行的，我们知道有关船只位置的一切，但是，在 14 点 57 分，与设备的通信停止了，恢复通信的尝试没有成功。初步的弹道计算显示由于修正推进系统运行异常，该装置进入开放月球轨道并坠入月球表面”，鲍里索夫说。

“整个过程中都是在稳定的无线电通信区域进行的，我们十分清楚它的位置，但是，在 14 点 57 分断开了连接，后续也没能恢复通信，，初步轨道计算显示由于修正推进系统运行异常，该装置进入开放月球轨道并坠入月球表面”，鲍里索夫说道。

“根据初步分析结果，由于实际冲量参数与计算值存在偏差，Luna-25 航天器转入偏离设计轨道，与月面相撞而不再存在。”

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