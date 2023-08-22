俄航天集团总裁：中断月球计划 50 年正是“月球-25”号失败主因

IT之家 8 月 22 日消息，据界面新闻援引俄罗斯卫星通讯社消息，俄罗斯国家航天集团公司总裁鲍里索夫表示，俄罗斯必须参与月球竞赛。鲍里索夫在接受“俄罗斯 24”电视台采访时称：“千万不能中断月球计划，中断计划将是最错误的决定。我认为，中断月球计划 50 年的教训，正是我们遭遇失败的主因。”

▲ 图源：俄罗斯航天局

鲍里索夫认为，月球自然资源争夺赛已经开始。另外一个目的是利用月球作为未来星际远航中转站的可能性。未来月球可以作为理想平台进一步开发外太空，因此需要抓住机遇，继续研究和实施月球计划。

鲍里索夫还表示，俄罗斯在月球飞行、探测器进入近月轨道、科研试验方面获得了前所未有的经验。拉沃奇金科研生产联合体新团队的组建也是取得的成就之一，尽管任务没有完成，这一团队将吸取“月球-25”号项目的所有教训。

IT之家此前报道，8 月 11 日，搭载“月球-25”号探测器的“联盟-2.1b”运载火箭从俄远东地区的东方航天发射场发射升空。8 月 16 日，“月球-25”号进入月球轨道，按计划将于 8 月 21 日在月球南极的博古斯拉夫斯基环形山以北软着陆。俄罗斯国家航天集团 19 日表示，“月球-25”号探测器出现异常情况，导致无法按照预定参数进行变轨控制进入预着陆轨道。次日，该集团表示，探测器偏离预定轨道，与月球表面相撞失联。鲍里索夫当天在接受“俄罗斯-24”电视频道采访时称，莫斯科时间 19 日 14 时 10 分，按照飞行计划“月球-25”号探测器启动了发动机，以调整探测器并将其送入预着陆轨道。但发动机并未按照预设时间正常关闭，其实际工作时间不是原定的 84 秒，而是 127 秒。

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