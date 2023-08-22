软银旗下 Arm 申请在纳斯达克上市，力拼今年全球最大 IPO

IT之家 8 月 22 日消息，软银旗下的芯片设计公司 ARM 向美国证交会提交首次公开募股（I.P.O.）申请，申请以“ARM”的代码在纳斯达克上市。据悉，计划 9 月份进行的这宗 IPO，有望成为今年美国交易所最大规模的 IPO 交易，并可能成为有史以来美国规模最大的科技发行交易之一。

这一申请是在硅谷芯片制造商英伟达放弃了以 400 亿美元（IT之家备注：当前约 2924 亿元人民币）收购 Arm 的交易后 18 个月进行的，美国联邦贸易委员会曾起诉阻止这笔交易。Arm 在周一的申请文件中没有列出预期的股价，该公司在截至 3 月份的财年报告了 26.8 亿美元的收入，略低于去年的 27 亿美元。上季度，Arm 每股净收入为 10 美分，低于去年的 22 美分。

这一举动将为 Arm 的母公司软银提供更多的资金，进一步投资于初创企业。在最近与投资者和分析师的会议上，软银的首席执行官孙正义表示，该公司已经准备好在人工智能领域转向“进攻”。在申请文件中，Arm 表示，在上一个财年，有价值 300 亿美元的 Arm 制造的芯片被出货，软银将继续是 Arm 的控股股东。

Arm 是一家拥有 33 年历史的公司，其开发和授权用于微处理器的蓝图，由其他公司转化为芯片。Arm 曾经是一家上市公司，直到 2016 年被软银以 320 亿美元收购。英伟达在 2020 年 9 月提出了对该公司的收购要约，但遭到了监管机构和一些主要芯片公司的强烈反对。自那次失败的收购后，软银遭受了巨大的损失，在今年第一季度报告了 33 亿美元的亏损。其技术投资部门 Vision Fund 在第二季度报告了 33 亿美元的净亏损，但投资收益为 11 亿美元，而去年同期为 231 亿美元。

IPO 提交申请意味着 Arm 可以开始评估投资者的兴趣，这对于股票销售至关重要。该公司仍需要说明计划在此次发行中筹集多少资金，以及寻求多少估值。

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