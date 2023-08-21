台积电美国亚利桑那工厂导入首台 EUV 设备，预计 2025 年量产 4nm 芯片

IT之家 8 月 21 日消息，台积电将在美国亚利桑那州投资设立 2 座先进晶圆厂，第 1 座工厂目前已完成建设，正进行数千台先进及精密设备安装作业，预计 2025 年量产 4 纳米制程；第 2 座晶圆厂建设也在顺利进行中。

据中国台湾地区《经济日报》，台积电亚利桑那州工厂已经导入当地第一台极紫外光（EUV）设备，但目前预计仍有 2000 名工程人员岗位空缺。

IT之家此前报道，台积电和其供应商计划从台湾地区加派数百名员工前往美国亚利桑那州，以加速当地工厂的工程进度。

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美国亚利桑那州凤凰城市长 Kate Gallego 赴台积电亚利桑那州厂参观并表示，台积电投资凤凰城，将使凤凰城成为世界最先进半导体的中心，最先进的微芯片很快就会在凤凰城制造。

他表示，随着台积电晶圆厂建设不断稳健发展，凤凰城将支持台积电招募建筑和工程相关人才，使得这一未来技术能够实现。

据介绍，台积电亚利桑那州厂目前现场已经有 1.2 万名建厂人员，但因应设备安装需求，供应商在当地还在招募 2000 名钣金、电工等相关工程人员。

台积电表示，将致力与供应商合作创造当地就业机会，同时提供具包容性的工作环境，努力建立可持续的供应链。

今年 7 月，台积电宣布为加快美国工厂建设，拟派遣更多台湾地区员工赴美。然而此举遭到美国当地工人不满，他们认为这会影响到自己的薪资收入。

▲ 图源 台积电官网

多位消息人士向美国媒体爆料称，台积电正在通过派遣在台员工来取代美国当地工人，或以此为借口削减他们的薪资。

台积电对此发布声明回应：“美国新厂正处于建设关键阶段，需要更多熟练的专业知识。鉴于公司现在正处于在复杂设施中处理所有最先进和专用设备的关键阶段，我们需要针对特定台积电亚利桑那州建设活动的熟练专业知识，并暂时将具有丰富经验的精选专业人才带到亚利桑那州，他们持有 E2 签证，支持这项工作和该项目的快速发展。”

声明提到，截至目前，前往亚利桑那州的台湾地区工人人数尚未确定，但他们只会在亚利桑那州为这个特定营建项目停留有限的时间，不会影响目前的 12000 名工人，也不会影响美国工厂原有的招聘。

消息人士透露，台积电和供应商正和美国政府协商，由美方协助非移民签证办理，目标是最快在 7 月加派超过 500 名有经验的员工赴美，以加快无尘室设施、管线等设备的安装工程。

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