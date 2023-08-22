X 网站 2014 年前的推特图片因“bug”消失，公司正在修复

IT之家 8 月 22 日消息，本周末，许多 X 网站（原推特）的用户发现，早期的推特图片神秘地从网站上消失了。

现在该公司证实，这是由于一个未说明的“bug”造成的，并且正在努力修复。

这个问题最初出现在周六，当时原本包含图片的旧推特变成了无法点击的 t.co 网址。X 网站现在称，这个 bug 影响了“2014 年之前的图片”，但是 The Verge 之前指出，2014 年的推特也受到了影响，包括 Ellen DeGeneres 的著名奥斯卡自拍照。不过 2014 年的奥斯卡照片已经恢复了，但是其他一些旧推特仍然缺少图片。

X 网站通过其支持账户发表声明说：“我们修复了这个 bug，问题将在未来几天内完全解决。”X 网站没有提供更多关于 bug 原因的细节。该公司称，没有丢失底层的图片或数据。

过去几个月里 X 网站已经出现多次故障，3 月份，由于 API 变化，网站上的图片和链接暂时失效。IT之家注意到，马斯克曾多次抱怨 X 网站的基础设施状况，但是他也大幅削减了服务器的预算，并且裁掉了许多网站可靠性工程师，以降低成本。

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