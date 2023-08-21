雷神 ZERO 幻影游戏本今晚开售：i7-13650HX + RTX 4060 配置 7499 元

IT之家 8 月 21 日消息，雷神本月初推出了一款采用 i7-13650HX 处理器 + RTX4060 显卡 + 16GB 内存 + 240Hz 2.5K 屏的 ZERO 幻影游戏本。这款电脑将于 8 月 22 日正式开售，到手价 7499 元。

13代酷睿 i7-13650HX 处理器，拥有 14 核心 20 线程，最高睿频可达 4.9GHz，性能释放可达 110W；该机还配备 RTX 4060 满血显卡，显存为 8GB，性能释放可达 140W。

该游戏本配备 16 英寸 16:10 屏幕，支持 2.5K 分辨率、240Hz 刷新率、500nit 高亮度及 100% sRGB 高色域，通过了莱茵低蓝光认证。

该机采用风洞散热架构 4.0，配备 5×3D 复合导管、245 片 0.2mm 超薄鳍片、双 12V 涡扇 60 风洞散热、全向四出风口。

接口方面，这款游戏本拥有 USB 3.1 Type-A 接口 ×2、USB 3.1 Gen2 Type-A 接口、3.5mm 接口、RJ45 网线接口、mini DP 1.4 等，感兴趣的用户可通过IT之家下方链接查看更多详情。

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