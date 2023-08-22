谣传再起，消息称苹果 iPhone 15 顶配机型采用“Ultra”后缀

IT之家 8 月 22 日消息，根据国外科技媒体 AppleInsider 主编安德鲁・奥哈拉（Andrew O 'Hara）爆料，苹果今年推出的 iPhone 15 顶配机型，“Ultra”会替代“Pro Max”。

彭博社的马克・古尔曼早在 2022 年 9 月发布的 Power On 时事通讯中，透露“iPhone 15 Ultra”将会替代“iPhone 15 Pro Max”。

不过苹果分析师郭明錤和诸多消息源在 2022 年年底、2023 年年初表示，iPhone 15 顶配机型依然会采用常规命名方式。

而奥哈拉在最新推文中爆料，苹果计划今年启用“iPhone 15 Ultra”名称，并表示可信度在 80%。

IT之家翻译推文内容如下：

周五花絮：我在这里分享一个关于 iPhone 15 的周边爆料。

多个消息源告诉我，苹果 iPhone 15 顶配机型将会采用“iPhone 15 Ultra”。

这是一个早期的传闻，随后被推翻，现在不少人还是习惯称其为 iPhone 15 Pro Max。

iPhone 15 Ultra 将会配备更大的屏幕、10 倍潜望镜长焦镜头。

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Ultra 都将采用钛合金材质，采用 Action Button 代替静音切换，并可能采用新的 3 nm A17 Bionic 芯片。