铁路 12306 系统今日起升级：支持手机短信提醒火车票，非本人购票也能收到通知

IT之家 8 月 22 日消息，据“中国铁路”官方公众号消息，自 8 月 22 日起，铁路部门进一步优化完善 12306 旅客信息服务功能，提供覆盖购票、乘车、退票改签、停运通知、晚点提示等出行信息服务，更好地满足旅客信息服务需求，提升出行体验。

“中国铁路”官方表示，经过深入调查研究，积极推动铁路 12306 系统研发升级，优化了信息服务功能。IT之家汇总如下：

一是丰富服务场景。在原来向旅客推送购票、退票、改签、列车停运及恢复信息的基础上，新增推送候补同方向增开临时旅客列车、晚点提示、检票地点变更等信息。

二是扩大触达范围。在原来仅向购票人推送服务信息的基础上，增加向乘车人推送服务信息。优化调整后，铁路信息服务将着力触达所有乘车旅客。

三是优化推送方式。根据旅客需求，通过微信、支付宝及 12306 手机 App 推送消息。对未开启微信及支付宝消息通知的旅客，将通过手机短信推送服务信息。

铁路部门提示，请广大旅客朋友购票时提交乘车人准确手机号码，并保持通信畅通，以便及时接收铁路出行服务信息，合理安排行程。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。