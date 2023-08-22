realme 真我 GT5 手机官宣提供 24GB+1TB 版本，搭载骁龙 8Gen2 处理器

IT之家 8 月 22 日消息，realme 真我 GT5 手机将于 8 月 28 日 14:00 正式亮相，在发布会举行之前，realme 手机官方公布了这款新机的性能配置。

真我 GT5 确认搭载骁龙 8 Gen 2 处理器以及超帧独显芯片 X7，提供 24GB LPDDR5X +1TB UFS4.0 内存版本，CPU 配备“极客性能面板”。

以上硬件配置大家再熟悉不过，在刚刚发布的一加 Ace 2 Pro 和 Redmi K60 至尊版手机当中，前者使用骁龙 8 Gen 2 处理器搭配 24GB+1TB 版本，后者使用天玑 9200 + 处理器搭配 24GB+1TB 版本。

一加 Ace 2 Pro 的 24GB+1TB 版售价为 3999 元，Redmi K60 至尊版的 24GB+1TB 版售价为 3599 元。作为以上两款新机的同价位段产品，大家可以预测一下真我 GT5 的 24GB+1TB 版售价。

据IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站 爆料称，真我 GT5 将配备 1.5K 高频调光直屏，无屏幕支架，搭载 5000 万像素 IMX890 主摄，提供 240W / 150W 双快充版本，支持 100 + 款游戏的 144Hz 超帧超分双开。

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