微软 Xbox Series X《星空》限定及全新迷彩外壳上架，售价 49.99 /44.99 美元

IT之家 8 月 22 日消息，微软官网今日上架三款全新 Xbox Series X 主机外壳，包括《星空》游戏限定款，矿物迷彩以及北极迷彩，现已开启预购。

▲ 图源微软官网，下同

微软官方称，Xbox Series X 主机外壳具有定制的精确贴合度。每个细节都经过考虑，通风口都是透明的，并且在包装的底部添加了小支脚，以确保空气可以自由流过控制台，使主机性能得到保留。外壳由实心芯板制成，层层采用高科技织物饰面，采用魔术贴外壳固定。包装的内部印有硅胶设计，可将包装固定到位。

Xbox Series X 《星空》限定版外壳将于 10 月 18 日在美国、加拿大和欧洲推出，预售价 49.99 美元（IT之家备注：当前约 364 元人民币）。矿物迷彩、北极迷彩外壳将于 11 月 10 日在美国和加拿大推出，预售价 44.99 美元（当前约 328 元人民币）。

值得一提的是，微软此前还为《星空》推出了一款限量版 Xbox 手柄和一款限量版 Xbox 无线耳机，售价分别为 599 元和 899 元，国行版现已上架微软官方商城。

Xbox 手柄《星空》 限量版采用了特殊的涂装设计，主体为白色、红色，扳机部分采用了透明设计，其余配置参数与 Xbox Series X / S 手柄相同。Xbox 无线耳机《星空》 限量版采用了类似的设计。

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