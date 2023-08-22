一加 12 工程机参数曝光：2K 高频调光曲面屏，提供 16GB / 24GB 大内存版本

IT之家 8 月 22 日消息，博主 @数码闲聊站 今日带来一加 8 Gen 3 工程机的最新消息，预计为一加 12 系列。

根据该博主爆料，这款新机正面配备了 2K 高频调光曲面屏，采用国产新基材，搭载骁龙 8 Gen 3 处理器并提供 16GB / 24GB 内存版本。新机后置 50Mp IMX9xx 新主摄 + 50Mp 超广角 + 64Mp 3X 潜望长焦，机身内置 5400mAh 电池，支持 100W 有线快充和 50W 无线快充。

此外，该工程机还采用了金属中框，配备超薄光学指纹、超大尺寸 X 轴马达以及超大 VC 散热面积。

该博主此前已经确认一加 12 将采用索尼 IMX9xx 图像传感器，搭配 50MP 超广角镜头以及 64MP OV64B 3X 潜望镜。影像参数与今日曝光机型一致，由此可以推测，该工程机属于一加 12 系列。

一加 12 的外观渲染图已经被 @OnLeaks 放出，据称这些渲染图是根据测试原型机的真实图片制作的。可以看到，这款新机延续了家族式设计，镜头模组的位置与上代一致，镜头中间印有哈苏 logo，潜望镜周边进行了磨砂处理器。

IT之家附一加 12 渲染图：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。