科技昨夜今晨 0817：宁德时代发布全球首款磷酸铁锂 4C 电池、特斯拉中国 Model S / X 再降价、一加 Ace 2 Pro 手机发布

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 17 日，星期四，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、特斯拉中国 Model S / X 再降价，全系现车可享最高 7 万元价格优惠

特斯拉中国 Model S / X 现车再降价，全系现车可享 54000 元-70000 元不等的价格优惠，Model S 现车 75.49 万元起售，Model X 现车 83.69 万元起售，还有 3 年 / 6 年免费超充、引荐奖励、FSD 限时转移等权益。>> 查看详情

2、律师解读摄影师自己作品被告侵权事件：视觉中国无权维权，甚至可能涉嫌欺诈

这两天知名摄影师维权视觉中国事件引发热议，双方对于图片的版权问题展开争论。对此，上海大邦律师事务所高级合伙人，知识产权律师游云庭进行了解读。>> 查看详情

3、消息称改款特斯拉 Model 3 有望在半月内上市，门店已开始接受预定

中国证券报报道，据知情人士表示，Model 3 改款有望在半月内上市。此外，报道称特斯拉已经悄然开始接受 Model 3 改款的订单。门店销售人员表示，预付 1000 元可以有两种提车方案。一种是提现车，一种是提其他车型，其中就包括 Model 3 改款。>> 查看详情

4、一加 Ace 2 Pro 手机发布：号称安卓硬件天花板，2999 元起

一加 Ace 2 Pro 已正式发布，官方称新机将推高行业上限，号称安卓硬件天花板，搭载第二代骁龙 8 旗舰芯片，全球首发 24GB 超级内存，采用 LPDDR5X 规格，并带来支持 UFS4.0 的 1TB 超大存储。

售价如下：

12+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3399 元

24GB+1TB 售价 3999 元

原神派蒙主题礼盒（16GB+512GB）售价 3599 元 >> 查看详情

5、比亚迪汽车鼓励举报腐败行为，奖金可达 500 万元甚至更高

廉洁比亚迪公众号 8 月 16 日发布消息称，公司鼓励全体员工、合作伙伴及其他任何知情人举报腐败行为、提供有效线索。根据线索价值，举报人有机会获得 5 千元~500 万元甚至更高奖金。>> 查看详情

6、消息称富士康开始在印度生产苹果 iPhone 15 手机

据彭博社报道，苹果公司的代工厂富士康已经在印度南部的泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）开始生产 iPhone 15，以进一步缩小其印度业务与中国大陆主要制造基地之间的差距。>> 查看详情

7、宁德时代发布全球首款磷酸铁锂 4C 电池“神行超充电池”，充电 10 分钟续航 400 公里

宁德时代 8 月 16 日下午推出“神行超充电池”新品，号称是全球首款磷酸铁锂 4C 电池。据介绍，神行超充电池支持充电 10 分钟，续航 400 公里，即使在-10°C 低温环境下也可实现 30 分钟充至 80%，总续航可达 700 公里。>> 查看详情

8、比亚迪方程豹首款车型豹 5 正式登场，采用 DMO 超级混动越野平台

比亚迪 8 月 16 日晚举行了方程豹品牌暨技术发布会，会上带来了方程豹首款车型 —— 豹 5。豹 5 可实现 CLTC 纯电续航 125km，16min 可从 30% 充至 80%；满油满电的情况下，车辆综合续航可达 1200km+，「超机械越野续航」可超 50% 以上。

方程豹作为比亚迪旗下全新品牌，于今年 6 月份正式官宣成立，并且将采用独立品牌运作的方式，定位在腾势和仰望之间，主打多品类和独特性，主销车型价格预计在 40-60 万 >> 查看详情

9、消息称高通骁龙 8 Gen 3 芯片的采购成本将超过 160 美元，可导致相关硬件设备价格上扬

高通公司此前对骁龙 8 Gen 2 收取了 160 美元的费用，而据外媒 techballad 报道，高通骁龙 8 Gen 3 芯片的采购成本将高于 160 美元（约 1168 元人民币），这将导致相关硬件设备价格上扬。即使高通公司对每颗骁龙 8 Gen 3 收取 200 美元（约 1460 元人民币）的费用，三星、小米等手机行业的头部公司也会坚持为客户提供旗舰级 Android 智能手机，而这些徒增的成本最终又落到了消费者的身上。>> 查看详情

10、贾跃亭：FF 品牌永远不会推出低于 50 万元人民币的产品

据汽车商业评论报道，7 月 27 日，贾跃亭在接受采访时表示，他已经构思好了 FF 91 下一代产品，并计划推出 81 和 71 系列产品。他表示，“我们的目标基本上都是塔尖的用户，最低就是我们只是下沉到塔腰以上，我们不会再下沉了。我们 FF 品牌永远不会推出低于 50 万元人民币的产品，即使推出 71 系列，都不会低于 50 万元人民币的。”>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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