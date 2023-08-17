OPPO 推出一加 Ace 2 Pro 手机服务权益：免人工费、5 折购碎屏保

IT之家 8 月 17 日消息，OPPO 服务公众号今日发文，公布了一加 Ace 2 Pro 手机的服务权益，除了 OPPO 服务中心向一加用户开放、线上在线客服、电话服务等，对于用户感知明显的是免除人工费以及折扣购买碎屏保等权益。

据官方介绍，一加成长会员可享受不限次数的清洁保养服务，以及根据会员等级享受一年不同次数的免费贴高清膜的服务；每月 16-18 日到官方服务中心现场维修可免 50 元人工费。

购买一加 Ace 2 Pro 手机的用户在今年的 9 月 30 日前可享 5 折购 2 年碎屏保，可享一次免费更换原装屏幕组件的权益，碎屏保原价 399 元，五折购 199 元到手。

除此之外，一加成长会员在今年 11 月 23 日前，可享旧机装裱服务 8 折购，价格 319 元起，免双程运费。

IT之家附一加 Ace 2 Pro 手机参数信息：

性能方面，官方称一加 Ace 2 Pro 是目前安卓硬件天花板，搭载第二代骁龙 8 旗舰芯片，全球首发 24GB 超级内存，采用 LPDDR5X 规格，并带来支持 UFS4.0 的 1TB 超大存储。官方称，一加 Ace 2 Pro 用上了超算平台的调教，骁龙 8 Gen 2 同平台同场景下，一加 Ace 2 Pro 平均性能提升 9.4%，安兔兔跑分 1733703 分。

此外，一加 Ace 2 Pro 的 24GB 版本首发一加全局内存架构，支持应用预读取，提升 App 启动速度，24GB 版本常用应用后台保活达 54 个，72 小时保活达 41 个，平均打开速度提升 3 倍以上，游戏打开速度至少提升 10 倍。焕新存储技术大幅提升手机久用流畅度，获得南德 TÜV 48 个月流畅 A 级认证。

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