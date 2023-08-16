一加 11 手机开启基于安卓 14 的 ColorOS 内测招募

IT之家 8 月 16 日消息，ColorOS 官方今日宣布，为满足【深度用户】的尝鲜体验需求，一加 11 Android 14 x ColorOS 升级内测 nolog 版本用户招募现在开启！

据介绍，本次升级方式为系统直接推送，报名成功并通过审核后会陆续收到推送。请确认你能够接受内测版本的潜在风险等问题再进行报名。

IT之家提醒：内测版本尚处于开发阶段、系统稳定性有一定潜在风险和体验不佳之处，因此本次内测招募名额有限。

【招募详情】

招募机型：一加 11

招募时间：8 月 16 日 - 8 月 17 日 16:00

审核时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准

版本推送时间：版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送

【申请须知】

1、全新升级内测版本将分为 log 版本与 nolog 版本。此次内测招募版本为 nolog 版本。

两种版本均为内测版本，其运行效果不像正式版本那样稳定，存在部分 Bug，主要区别如下：

2、升级前请您务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

3、当前有较多常用三方应用与 Android 14 不兼容，例如“云闪付”、“阳光惠生活”等银行金融类应用，如果您经常且必须要使用以上第三方应用，建议您谨慎升级。当前暂不适配的三方应用详情请参考： Android 14 三方应用兼容性问题同步

4、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

IT之家提醒，当前版本存在以下已知问题，请您慎重考虑报名：

（1）负一屏低概率加载失败

（2）小布建议天气应用、小布识屏卡片概率不显示

（3）锁屏状态下收到来电低概率性黑屏

（4）指纹解锁低概率卡顿

（5）下载文件时通过多任务后台进行任务切换概率性卡顿

（6）微信有部分影响使用体验的概率性问题，如查看图片（聊天界面或朋友圈）时不能左右滑动；小程序内留言时无法调用输入法；视频通话提示无法获取摄像头数据等

（7）后置拍照开启 "AI" 后逆光拍照，低概率成像花屏

（8）低概率出现充电慢

（9）部分场景 NFC 低概率刷卡不灵敏

【申请方式】

1、请确保您的手机版本已经升级到 13.1.0.181、13.1.0.190 版本。（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在手机上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级内测”，然后根据提示进行申请。

3、提交申请后，请耐心等待！管理人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准。

【问题反馈方式】

升级内测 nolog 版本在使用过程中遇到问题可以在一加社区进行反馈。

反馈方法：进入一加社区的【一加 11】产品区，在官方公告中找到“一加 11 Android 14 x ColorOS 升级内测 nolog 版本问题收集帖”，按照反馈模板填写相关内容。

注：请勿将内测相关信息传递到非指定反馈渠道外的其他任何平台，包括但不限于系统界面、功能、更新日志等，一旦发现，将取消升级内测资格。

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