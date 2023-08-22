宝骏云朵汽车新增四款外观车色和一款内饰新色，9 月 28 日 OTA 升级娱乐生态

IT之家 8 月 22 日消息，宝骏汽车今日宣布，云朵车型新增四款外观车色和一款内饰新色，并将于 9 月 28 日进行首次 OTA 升级，新增爱奇艺、QQ 音乐两大热门娱乐应用。

▲ 图源宝骏汽车公众号，下同

宝骏云朵新增外观颜色分别为云雾蓝、天际白、云霞金、深空黑，内饰配色为“金琥珀”。新增配色售价维持不变，依旧为 9.58 万-12.38 万元。全国用户均可通过官方线上渠道订购（宝骏 App、宝骏汽车小程序、LING Club App、LING Club 小程序），或全国五菱宝骏线下门店订购。

IT之家附四款新增配色介绍：

云雾蓝：取自广东深圳梧桐山，在素色漆中加入高品质珠光粉，保持高纯粹色彩，同时提升整车明亮度。

天际白：取自青海的青海湖，采用多层喷涂工艺，把珠光颜料从色漆中独立出来，阳光照射下精致立体。

云霞金：取自山东泰山，采用高比例金属漆，在阳光下呈现随角异色的效果，视觉颜色随观察角度变化而变化。

深空黑：取自广西漓江，同样采用高比例金属漆，颜色深邃层次感丰富，配合装饰镀铬条“尽显高贵品质”。

截至目前，宝骏云朵已有暮云紫、云海白、烟云青、云雾蓝、天际白、云霞金、深空黑七款外观配色，以及黑珍珠、绿宝石、金琥珀三款内饰配色。

宝骏官方表示，作为全球首款搭载 LingOS 2.0 系统的车型，宝骏云朵根据用户需要，持续 OTA 车机娱乐生态，进一步丰富车机娱乐应用。新车将于 9 月 28 日启动首次 OTA 远程升级，全国宝骏云朵车主将陆续收到车机升级通知。除此之外，宝骏云朵在 9 月份还将推出更多“高阶智能驾驶功能”。

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