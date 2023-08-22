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首页 > 智车之家>汽车新闻

FF 汽车湖北新公司成立，法拉第未来中国总部将落地黄冈

2023/8/22 11:08:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 22 日消息，8 月 17 日，法法汽车（湖北）有限公司成立，法定代表人为王志刚，注册资本 1 亿美元，经营范围含道路机动车辆生产、新能源汽车整车销售、汽车零部件研发、智能车载设备制造、人工智能行业应用系统集成服务、代驾服务、工程和技术研究和试验发展等。

股东信息显示，该公司由 FFHongKongHoldingLimited 全资持股

据IT之家此前报道，法拉第未来于今年初宣布，与中国黄冈市政府达成了不具约束力的合作框架协议，以推动公司中美双主场的战略落地。法拉第未来拟将其 FF 中国总部迁至黄冈市，同时保留其位于加州洛杉矶的全球总部。FF 中国总部预计将由黄冈市政府引导基金、相关产业基金和 FF 共同出资建设。该框架协议已于 2022 年第三季度签署。

本月早些时候，法拉第未来终于交付了首辆 FF 91 2.0 Futurist Alliance 汽车，并在 8 月 12 日举行了新车首位塔尖用户交付仪式，不过该车在国内的交付时间还是个未知数，也许到那一天贾跃亭“真的”就会回国了吧。

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关键词：法拉第未来FF 91贾跃亭

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