贾跃亭：FF 品牌永远不会推出低于 50 万元人民币的产品

IT之家 8 月 16 日消息，洛杉矶时间 2023 年 8 月 13 日，法拉第未来（Faraday Future，简称 FF）正式完成历史性首辆“全能 aiHypercar” FF 91 2.0 Futurist Alliance 首个塔尖用户交付，距离 FF 创立已经过去整整 9 年时间，这也是 FF 首次进入营收阶段并正式进入完整经营闭环阶段的历史性的重大拐点。

FF 91 2.0 Futurist Alliance 是一款全球限量 300 台的超级豪华智能电动车，售价高达 30.9 万美元（IT之家备注：当前约 225.6 万元人民币），拥有零重力座椅、11 个显示屏、星际高速互联网卫星通信套装等顶级配置，以及 FF aiHypercar + 移动生态系统产品，为用户提供全方位的生态服务。贾跃亭将其视作一款可以颠覆法拉利、迈巴赫等传统豪华品牌的产品，目标是触达全球塔尖用户。

据汽车商业评论报道，7 月 27 日，贾跃亭在接受采访时表示，他已经构思好了 FF 91 下一代产品，并计划推出 81 和 71 系列产品。他表示，“我们的目标基本上都是塔尖的用户，最低就是我们只是下沉到塔腰以上，我们不会再下沉了。我们 FF 品牌永远不会推出低于 50 万元人民币的产品，即使推出 71 系列，都不会低于 50 万元人民币的。”

贾跃亭还透露，FF 到今天一共投入了 40 亿美金现金，其个人一共投进去 7 亿美金，现在市值 4 亿美金左右。

贾跃亭还表示，在美国法律框架下，他的债务已经解决完了就是在中国法律框架下，所有债权人都同意宽限四年，就是债权人在宽限期内不再向其提起新的偿债诉讼，这意味着 FF 在中国的运作没有任何法律上的障碍了。

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