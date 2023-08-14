首位车主与贾跃亭合照亮相，法拉第未来 FF 91 2.0 Futurist Alliance 汽车开启交付

IT之家 8 月 14 日消息，法拉第未来（FF）今日发文宣布，已正式交付首辆极智科技顶奢 FF 91 2.0 Futurist Alliance 给首位塔尖用户，并在 8 月 12 日举行了新车首位塔尖用户交付仪式。

据介绍，FF 早先宣布的首批塔尖用户和开发者共创官，包括著名的设计行业资深人士 Rem D Koolhaas、美国著名房地产经纪人 Jason Oppenheim、以及美国豪华汽车经销商“Private Collection Motors”。

作为南加州最大的豪华汽车经销商之一，“Private Collection Motors”是 FF 的首个新车交付用户。

法拉第未来表示，FF 创始人兼首席产品与用户生态官贾跃亭、产品执行高级副总裁 Matthias Aydt、产品市场总监与交付大使 Scott Wang 以及 Private Collection Motors 的代表出席了此次活动。贾跃亭亲自驾驶 FF 91 2.0 Futurist Alliance 将新车交付给用户。

与此同时，FF 开发者共创节系列活动正式启动，在 Monterey Car Week 期间开展一系列开发者共创活动将成为 FF 开发者共创节的一部分。FF 将参加 8 月 16 日至 17 日的“FuelRun”活动以及 8 月 16 日的“Motorlux”活动。公司将邀请开发者共创参与者，包括第二阶段共创交付的首批用户，以及开发者共创候选人参加 8 月 17 日的开发者共创签约仪式。

FF 还将与更多潜在用户和共创开发者签署 FF 91 2.0 Futurist Alliance 的购车协议。FF 表示，期待很快宣布第二阶段共创交付的第二批用户的首位 FF 91 2.0 Futurist Alliance 车主。

北京时间 8 月 16 日上午 9:00，FF 将通过官方平台播出首次 FF 91 2.0 Futurist Alliance 交付仪式和首届开发者共创节启动仪式的实况。

IT之家此前报道，FF 曾于 6 月中旬宣布，FF 91 2.0 Futurist Alliance 第二阶段“FOP 共创交付”交付时间从 2023 年第二季度末更新为 2023 年 8 月。据悉，法拉第未来表示，旗下首款车型 FF91 由于“一家供应商的时间限制”，以及受车辆“强化安全测试”中“额外系统测试”环节完成时间影响，导致最终交付时间有所推迟。

在 5 月 31 日举行的 FF 91 & 法拉第未来 Future 2.0 终极发布会上，法拉第未来正式发布了旗舰车型 FF91，并宣布 FF 91 2.0 Futurist Alliance （FF 91 2.0 未来主义者联盟版）售价为 30.9 万美元（当前约 221.6 万元人民币）。

FF91 最早在 2017 年亮相，当时法拉第未来承诺将在 2018 年投产，但这一计划一再推迟，直到五年后才实现。FF91 的规格也十分强悍，142 千瓦时的电池能提供 381 英里（约 613.16 公里）的 EPA 续航里程，CLTC 标准下具有 800+km 的续航里程，三电机最大 1050 马力，火箭模式下 0—96km/h加速 2.27 秒，最高时速 248km/h，最大支持 500A 充电。

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