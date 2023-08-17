法拉第未来：世界冠军赛车手贾斯汀・贝尔成为车主及开发者共创官

IT之家 8 月 17 日消息，IT之家从法拉第未来官微获悉，法拉第未来（以下简称 "Faraday Future"、“FF”或“公司”）今天宣布，英国世界冠军赛车手贾斯汀・贝尔（Justin Bell）已与公司签署了销售协议和开发者共创协议，贝尔将作为开发者共创官和第二批用户中的首位车主参与 FF 第二阶段共创交付，公司计划在 8 月 17 日（北京时间 8 月 18 日）举行的 FF 开发者共创签约仪式上宣布另一位殿堂级世界冠军赛车手成为 FF 的车主和开发者共创官。

FF 91 2.0 Futurist Alliance 在“FuelRun”活动现场

公司相信，通过与贝尔等外部开发者共创官的合作，公司将在产品开发、质量提升、品牌营销、精英群体外联（包括明星和网红）、技术开发和进步以及售后服务等各方面获得巨大价值。

据介绍，在长达 25 年的赛车生涯中，贝尔赢得了 1997 年国际汽联 GT 世界锦标赛和 1998 年勒芒 24 小时耐力赛冠军，并在各项赛车赛事中屡次获奖夺冠。继成功的赛车职业生涯之后，贝尔又华丽转型为电视台和网络主持人。贝尔目前主持的节目包括 “The Torque Show”和 “Drive to Wynn”，后者是在拉斯维加斯永利酒店 Blue Wire 演播室现场直播的赛车播客。

FF 在最近实现首次车辆交付里程碑的同时，也启动了开发者共创节系列活动。FF 将参加从美国时间 8 月 16 日（北京时间 8 月 17 日）开始的“FuelRun”活动，以及 8 月 16 日（北京时间 8 月 17 日）蒙特雷汽车周期间的“Motorlux”活动。公司将邀请开发者共创官（包括第二阶段共创交付的首批用户）和开发者共创官候选人参加 8 月 17 日（北京时间 8 月 18 日）举行的开发者共创签约仪式。

FF 还宣布，在今天举行的特别股东会议（ “特别会议”）上，股东们批准的一项提案是授权公司董事会（“董事会”）对公司已发行普通股进行反向股权分割（ “合股” ），实施比例介于 1:2 至 1:90 之间。如果实施合股，将会增加已授权尚未发行的普通股数量。 此外，在特别会议上，股东们还批准了一项提案：当且仅当实施的合股比例介于 1:8 至 1:90 之间时，授权普通股数的上限为 12,355,000,000 除以董事会决策的合股比例。该提案本质上是将合股后的授权普通股数限制在当前授权普通股数的七倍。

法拉第未来称，预计此次批准将为用于支持 FF 91 Futurist 的生产爬坡和公司其他战略目标的后续融资提供充足股份。

8 月 14 日，法拉第未来宣布，正式交付首辆 FF 91 2.0 Futurist Alliance 给首位塔尖用户，并在 8 月 12 日举行了新车交付仪式。法拉第未来称，这是公司首次进入营收阶段并正式进入完整经营闭环阶段的标志性重大拐点。

首位拿到法拉第未来新车的用户是美国豪华汽车经销商“Private Collection Motors”。据法拉第未来介绍，“Private Collection Motors”是南加州的豪华汽车经销商之一。他们也受邀加入了 FF 开发者共创使命，成为 FF 开发者共创官，从行业专家角度为 FF 提供共创服务、贡献价值，并获得相应回报。

作为开发者共创官，他们或与法拉第未来进行咨询、品牌和其他的合作约定，并期望获得 22.5 万美元（约合 163 万元人民币）至 47.5 万美元（约合 344 万元人民币）不等的相应报酬。

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