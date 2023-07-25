OPPO K11 手机发布：骁龙 782G、索尼 IMX890 主摄，首销价 1799 元起

IT之家 7 月 25 日消息，在今日下午的新品发布会上，OPPO K11 手机正式发布，号称“旗舰影像、四年流畅”，售价 1799 元起。

OPPO K11 手机采用灵眸双环设计，拥有两款配色：冰川蓝和月影灰。其中，冰川蓝号称采用同档唯一的「织羽流纱工艺」，呈现出阳光般的幻彩效果；月影灰采用双倍立体镀膜的「闪光砂工艺」，呈现出宁静深沉的光泽。薄约 8.23mm，轻约 184g，2.37mm 屏幕下巴。

OPPO K11 主打影像体验，配备了一颗索尼 IMX890 传感器与 OIS 光学防抖，5000 万大底大像素，1.56 分之一英寸的感光面积，比上一代提升 84.3% 的进光量。此外，该机配有 8MP 超广角 + 2MP 微距，前置 16MP 居中挖孔镜头。

除了更强的硬件，OPPO K11 全面继承 OPPO 三大旗舰影像算法引擎：

【自然人像虚化引擎】采用仿生双目算法、多语义分割等；

【动态抓拍引擎】AI 算法配合 OIS 光学防抖，K11 的运动场景识别率相比上一代提升了 130%；

【超清画质引擎】超级夜景算法，降低夜景拍摄时的画面噪点，夜景照片不仅更加清晰，也更有氛围感。

OPPO K11 搭载了高通骁龙 782G 处理器，配备“独家自研内存基因重组技术 + 瞬时带宽技术 + 异步内存技术 + 应用预加载技术”，采用 4129.8mm² VC 均热板，支持最高 1TB 存储卡扩展。

此外，OPPO K11 搭载 6.7 英寸 2412×1080 京东方独供的 OLED 屏幕，局部峰值亮度 1100nit，支持 120Hz 刷新率，240Hz 触控采样率，2160Hz 高频 PWM 调光，10bit 色深，通过 HDR10+ 认证、德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证。

OPPO K11 配有 X 轴线性马达、屏下指纹、封闭式立体声双扬声器、9 根天线、NFC、红外遥控，以及长寿版 100W 超级闪充，和等效 5000mAh 大电池的闪充组合，号称 26 分钟充至 100%。此外，OPPO K11 拥有自研的长寿命电池技术，“哪怕用 4 年也依然耐用”。

OPPO K11 手机首销限时价 1799 元起，现已开启预售，8 月 1 日 10:00 正式开售，IT之家附价格信息如下：

8GB + 256GB 首销 1799 元

12GB + 256GB 首销 1999 元

12GB + 512GB 售价 2499 元

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