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一加 Ace 2 Pro 手机官宣搭载索尼 IMX890 主摄，支持 OIS 光学防抖

2023/8/14 10:06:16 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：远洋
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感谢IT之家网友 雨雪载途软媒新友1933769软媒新友1980048 的线索投递！

IT之家 8 月 14 日消息，一加 Ace 2 Pro 手机今日继续对产品规格进行预热，确认搭载索尼 IMX890 旗舰主摄，并且支持 OIS 光学防抖，官方宣称一加 Ace 2 Pro “全面继承 OPPO 旗舰影像算法”。

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一加中国区总裁李杰透露，一加 Ace 2 Pro 将带来三大全新震撼升级，包括 OPPO 旗舰影像核心算法，极致发挥 IMX890 的实力；OPPO“超光影图像引擎”和“超清画质引擎”，提升影像的画质和质感； 支持 OPPO 旗舰的 ProXDR 光子矩阵技术，还原出照片的自然光影。

一加官方称，通过全新的光子矩阵显示技术，一加 Ace 2 Pro 带来“更高的明暗动态对比”，更加“准确还原出照片的自然光影”，在大光比的环境下，让照片“更加震撼”。

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对于索尼 IMX890 这颗传感器相信大家并不陌生，OPPO 旗下多款产品已搭载该传感器，包括 OPPO Find N2、OPPO Reno9 Pro 等。IMX890 采用 1/1.56 英寸的大底规格，支持 30fps 全像素输出，可以被视为 IMX766 的升级款。

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一加 Ace 2 Pro 手机将于 8 月 16 日 14:30 正式发布，索尼 IMX890 处理器在这款新机上的表现如何，大家可以期待一下。

IT之家附一加 Ace 2 Pro 预热主要内容：

  • 骁龙 8 Gen 2 处理器

  • 最高 24GB LPDDR5X 超级内存 + 1TB UFS 4.0 旗舰闪存

  • 6.7 英寸 1.5K “灵犀触控屏”，首发京东方 Q9+ 发光材料

  • 5000mAh 电池，长寿版 150W 有线快充

  • 支持全新一代 Wi-Fi 7 协议

  • 支持超级 n28/ n8 5G 信号，4 天线设计

  • 体积为 600mm³ 的 X 轴线性⻢达

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关键词：一加手机一加 Ace 2 Pro

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