消息称小米汽车现阶段电池供应商敲定：中创新航和宁德时代

IT之家 8 月 22 日消息，自从小米汽车官宣以来，各种业界消息满天飞，目前能确定的也就是 2024 年发布。

据界面新闻最新消息，从小米内部知情人士处了解到，今年小米汽车一级和二级的电池供应商已经敲定中创新航（原名中创锂电）和宁德时代作为现阶段的电池供应商。

报道称，对于小米汽车的电池供应商，外界此前普遍猜测为宁德时代和比亚迪，而比亚迪相关人士也向其透露，其动力电池供应名单中目前没有小米汽车。

其实小米汽车的电池信息此前已经曝光，据IT之家今年 7 月报道，汽车博主 @MetaAuto 发布博文，声称获取到小米汽车电池的详细参数。

从这条博文附带的图片可以看见，该电池标签上印有小米 LOGO，具体参数如下：

型号：A1310C

制造商代码：f47832

锂离子电池

电压 726.7V

电池容量：139.0Ah、101.0kWh

重量：642.0kg

从上述参数可知，小米汽车搭载的动力电池有望支持 800V 高压快充，容量达到 101 千瓦时。评论区多名汽车博主如 @痛快舒畅 也指出，这块电池“应该是三元锂版本”。

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