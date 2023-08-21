胡峥楠驾车“干出百公里 8.8 度电”，暗示小米汽车能耗表现

IT之家 8 月 21 日消息，关于小米汽车最近的一些新闻，还是得一点一点地结合起来看。之前IT之家报道了小米汽车前去新疆测试、雷军 / 卢伟冰等一众高管前去督战的消息，而今天要说的另一新进展，则与小米汽车能耗表现有关。

顺为资本任投资合伙人 @胡峥楠 昨晚在微博发文披露，被工程师们恶搞，扔了一台表显剩余续航 152 公里的电车，并要求“带着三个壮汉在 37℃的环境温度下回到 85 公里外的目的地”。

不过胡峥楠声称这“简直小看我的黄金右脚”，到达目的地后剩余里程显示还有 90 公里，干出（最低）8.8 度电的能耗。“想看笑话的，都笑不出来了吧，哈哈哈哈。”

结合其所处地理位置 —— 新疆、其个人身份 —— 雷军参创投资公司的投资合伙人，可知胡峥楠是在暗示小米汽车的能耗表现。数码博主 @地球上的 Alex 对此分析称，四人、37 度的环境下还能在 50 公里的路程内保持百公里 8.8 度电的成绩，再加上曲线图显示绝大多数时间都是加速 / 急加速状态、最后 10 公里有部分动能回收，这意味着小米汽车的功耗表现“有点恐怖”。

相关阅读：

《博主称拍到小米汽车实车新疆路试谍照，雷军卢伟冰“同时同地”出现》

《原吉利研究院院长胡峥楠加盟顺为资本，后者为小米雷军创立的投资公司》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。