博主称拍到小米汽车实车新疆路试谍照，雷军卢伟冰“同时同地”出现

IT之家 8 月 19 日消息，有些新闻单独看起来可能关联程度不大，但是如果放在一起看的话，往往能够拼凑出一件事情的全貌 —— 比如小米汽车有望传出的新进展。

首先是小红书博主 @佳伟老板 声称在新疆维吾尔自治区的乌鲁木齐-昌吉快速路上，拍到四辆小米汽车的测试车，并表示“姿态真的蛮不错”。同时，他还补充了小米汽车的部分细节：配备黄色卡钳和锐利的内饰中控台边缘。

经IT之家观察发现，新车有望提供配备激光雷达和不配备激光雷达的两种版本，上述车型均参与了此次测试。

另一方面，小米集团 CEO 雷军今日下午发了一条微博：“测试一下小米 MIX Fold 3 徕卡光学、四摄五焦段”并晒出团队合影，此时他的 IP 属地显示位于新疆。

小米集团合伙人、总裁卢伟冰也在不久前发了一条微博：“对影成俩人”，配图为两个人影子的合照。

那么接下来，再把上面两位小米集团大佬的博文和这位小红书博主拍到的汽车联系起来，便可发现几件事情的发生日期和地点高度相近，似乎暗示着雷军等一众高管亲临现场，“督战”小米汽车测试成绩。

再把雷军晒出的合影放大，手持的横幅也是暗藏玄机：为小米汽车而战。

对此，数码博主 @WHYLAB 分析称，上述迹象预示着“小米汽车真的快了”。

结合IT之家此前报道，据经销商集团反馈，小米汽车已于近期开始了交付中心的筛选工作。消息人士透露称小米汽车要求候选场地“至少能提供 120 个车位”，且建筑面积“不能低于 3000 平方米”。

@数码闲聊站 此前也透露称，“明年（小米）第一台汽车落地，那时还伴随着含金量不错的自研芯片和车机系统架构，年底可能会有些阶段性成果释出”。

微博博主 @MetaAuto 上月也称，小米汽车搭载的动力电池有望支持 800V 高压快充，容量达到 101 千瓦时。评论区多名汽车博主如 @痛快舒畅 指出，这块电池“应该是三元锂版本”。

作为小米汽车供应商之一的长春一汽富维汽车零部件有限公司也表示，“公司正积极与小米汽车进行业务沟通，多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。小米第一款车型报价完毕。”

在今年上半年，已经陆续有博主拍摄到小米汽车的路试谍照。博主 @探电频道 消息称，小米汽车一期主体工厂已经竣工，内部设备安装情况暂时未知。

自 2021 年 3 月 30 日晚间小米集团 CEO 雷军正式官宣造车起，距今时长已接近两年半。按照小米集团合伙人兼总裁卢伟冰的规划，小米汽车将于明年上半年正式上市。种种迹象表明，小米汽车能够如期上市具有很大可能性，目前各项准备工作已经接近收尾。

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