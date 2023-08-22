怪兽充电 2023 年 Q2 营收超 10 亿元，共享充电宝用户新增 1540 万

IT之家 8 月 22 日消息，怪兽充电日前发布了截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度未经审计财务报告，第二季度营业收入 10.357 亿元人民币（约合 1.428 亿美元），同比增长 50%；经调整后的净利润为 3010 万元人民币（约合 410 万美元），而去年同期调整后净亏损 1.775 亿元人民币，对比一季度净利润也环比提升了 75.8%。

IT之家从报告获悉，截至 2023 年 6 月 30 日，该公司的服务可在 1,109,000 个 POI（点位）中使用，而截至 2023 年 3 月 31 日为 1,001,000 个。

截至 2023 年 6 月 30 日，62.0% 的 POI 是在网络合作伙伴模式下运营的，而截至 2023 年 3 月 31 日，这一比例为 58.8%。

截至 2023 年 6 月 30 日，怪兽充电可供使用的移动电源为 800 万个，而截至 2023 年 3 月 31 日为 720 万个。

截至 2023 年 6 月 30 日，怪兽充电累计注册用户达到 3.625 亿，二季度新增注册用户 1,540 万。 2023 年第二季度移动设备充电订单为 1.718 亿，较去年同期增长 24.1%。在共享充电业务收入上，渠道模式收入占比高达 70.7%，直营模式收入占比为 29.3%。

怪兽充电 CFO 辛怡表示：“我们在这个季度实现了运营利润，并且还在不断提升我们的运营效率。我们升级了对渠道合作伙伴的服务，提供更多的自主运营支持。”

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