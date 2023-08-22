微软 Edge 浏览器迎来 116 正式版更新，用户可将侧边栏附到 Windows 10 桌面上

IT之家 8 月 22 日消息，Microsoft Edge 浏览器现已更新到 116.0.1938.54 版本，除了修复各种 Bug 和性能问题之外，微软还带来两项新功能。

微软 Edge for Business 正式上线：凭借原生的企业级安全性、生产力、可管理性和内置 AI，Edge for Business 能够使组织最大限度地提高生产力和安全性，并提供在轻量级管理的私人浏览器窗口（MSA 配置文件）和企业浏览器窗口（Microsoft Entra ID）之间创建工作和个人浏览内容分离的能力。

据介绍，所有使用 Microsoft Entra ID（以前称为 Azure Active Directory）登录的用户将自动升级 Edge for Business，新版本将带有一个含“公文包”标识的新图标。

此外，微软海外新版 Edge 侧边栏进行了调整，使其可以附加到 Windows 10 桌面，使得用户可以直接从桌面打开他们所需的应用程序和网站。

IT之家提醒，这一功能目前只是 Windows 10 中的可选功能，用户需要自行通过浏览器侧边栏底部附近的“弹出”图标将其附加到 Windows 桌面。

微软表示，这可以实现与所有 Windows 应用程序（包括 Microsoft Edge 本身）兼容的并排体验。用户无需启动浏览器窗口即可轻松访问同一组强大的 AI 工具和基于 Web 的服务（包括 Bing Chat），从而提高生产力。

据称，微软计划在未来版本的微软边缘中添加更多功能和选项，而管理员也可以使用 StandaloneHubsSidebarEnabled 策略控制此功能的可用性。

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