外媒称纳德拉正在帮助微软赢得 AI 领域的“认知战”

IT之家 8 月 22 日消息，外媒 Fast Company 的一篇新文章概述了微软在最近大量 AI 头条新闻中的领先地位，该杂志表示，这在很大程度上要归功于其首席执行官纳德拉的“真知灼见”。

外媒声称，在 AI 与基于生成式预训练变换器的 LLM 大型语言模型的结合方面，由于微软公司 CEO 纳德拉发布的一系列指示，微软最近走在了这一领域的最前沿。

▲ 图源 Fast Company 网站

外媒称，纳德拉与 ChatGPT 的创造者 OpenAI 建立了具有里程碑意义的合作伙伴关系，当下 OpenAI 获得了微软 130 亿美元（IT之家备注：当前约 947.7 亿元人民币）的投资，这使得微软可以优先使用 OpenAI 的技术。

外媒同时表示，“从 GitHub 到必应，从 Excel 到 Azure 云服务，这些成果已经开始出现在微软产品的新版本和即将推出的版本中，大大提升了微软在亚马逊和 Google 等同行中的地位，自上世纪 90 年代的鼎盛时期以来，微软首次被广泛认为是科技下一波历史性变革的领跑者”。

不过外媒也指出，虽然微软目前正处于 AI 行业领头位置，但若其执行微软小娜式的“传统艺能”（高调宣发，功能齐全，此后逐步忽视，最终被砍），恐怕将被其他竞品超过，当下竞争的闸门已经打开，其他企业也纷纷加入到 AI 的潮流中来，其中包括谷歌、X、Meta、IBM、Opera、Mozilla 和英伟达等等，外媒警告微软不应当在取得的成果处停滞不前。

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