消息称微软将与 Databricks 公司合作，作为 OpenAI 外的另一种人工智能选择

IT之家 8 月 22 日消息，据外媒 The Information 报道，虽然微软目前正青睐 OpenAI，此前已经向该公司投资 130 亿美元（IT之家备注：当前约 947.7 亿元人民币），但微软考虑到其不应当拘泥于一家公司，因此微软近日将与 Databricks 公司展开合作，作为 OpenAI 外的另一种人工智能解决方案选择。

外媒表示，微软计划在 Azure 云服务中应用 Databricks AI 技术，这项服务可让用户打造自己 AI 模型，或使用平台提供的预设 AI 模型。

IT之家此前曾报道，Databricks 公司主要提供一系列 AI 平台服务，包括数据湖 Delta Lake、机器学习框架 MLflow 及分析引擎 Spark 等，7 月该公司宣布以 13 亿美元（当前约 94.77 亿元人民币）收购 AI 平台 MosaicML，结合 Databricks Lakehouse 平台的相应能力，使数十亿参数的 AI 模型训练时间从几天缩短到几小时，成本也可从数百万降到数万美元。

外媒声称，微软和 Databricks 的合作显示，微软希望能拓展 OpenAI 以外的 AI 业务，为客户提供更多元的 AI 方案选择。

行业大厂联合业界多家公司，提供一系列多元 AI 模型并不意外。亚马逊 AWS 今年 4 月推出 AI 模型平台服务 Amazon Bedrock，其中便提供 Anthropic、AI21、Stable Diffusion 及 Cohere 等业界其他模型的 AI 模型选择，不限于 AWS 自有模型 Titan。

外媒认为，微软这项举措让 OpenAI 面临新一波挑战，IT之家此前也曾报道，OpenAI 目前正承受极大营运压力，光是 ChatGPT 一天就要花掉它 70 万美元（当前约 510.3 万元人民币），若 OpenAI 无法大幅提升其营收，可能很快就会面临财务危机。

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