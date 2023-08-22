快手 2023 年 Q2 营收 277.4 亿元：同比增长 27.9%，实现扭亏为盈

IT之家 8 月 22 日消息，快手今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报，IT之家汇总如下：

快手第二季度营收 277.4 亿元，预估 272.9 亿元，同比增长 27.9%，主要是由于在线营销服务、直播及电商业务的增长；

调整后净利润 26.9 亿元，预估 14.3 亿元，去年同期净亏损 13.1 亿元；

调整后 EBITDA 43.2 亿元，同比增长 957.8%；

平均月活跃用户 6.7 亿，预估 6.5 亿。

快手官方表示，2023 年第二季度，公司继续保持增长，并实现了另一个重要的盈利里程碑，自 2021 年在联交所上市以来，首次实现集团层面季度利润净额。

2023 年第二季度，快手应用的平均日活跃用户及月活跃用户达 3.76 亿及 6.733 亿，分别同比增长 8.3% 及 14.8%，用户社区规模达历史新高。2023 年第二季度，快手应用的每位日活跃用户日均使用时长为 117.2 分钟。得益于日活跃用户的快速增长，快手应用的用户总时长继续实现同比增长。

2023 年第二季度，快手搜索的月均用户数突破 4.4 亿，平台日均搜索次数同比增长 30%。同时，受益于搜索流量的增长、产品升级及广告算法迭代带来的匹配效率提升，快手在搜索功能的商业化方面持续取得进展，2023 年第二季度搜索广告收入实现同比翻倍增长。此外，快手也在内部测试快手搜索智能问答产品，利用大语言模型的技术能力提高搜索的智能化程度。

2023 年第二季度，快手在线营销服务收入达人民币 143 亿元，同比增长 30.4%，占总收入的比例达到 51.7%。2023 年第二季度，平台活跃广告主数量较去年同期几乎翻倍增长。

2023 年第二季度，快手直播收入同比增长 16.4% 至约人民币 100 亿元，月度付费用户平均收入贡献实现两位数的同比增长。

海外方面，2023 年第二季度，快手的海外业务总收入达人民币 4.47 亿元，同比增长超 300%。同时，快手继续致力于降本增效，2023 年第二季度海外整体经营亏损同比下降 51.4%，环比亏损也进一步收窄。

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