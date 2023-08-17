消息称快手职级体系调整：双轨变单轨，要求基层管理者“两手硬”

IT 之家 8 月 17 日消息，据 Tech 星球报道，快手推行 4 年多的职级制度体系在 8 月 17 日宣布调整，并通过全员邮件的方式在公司内部进行了正式通知。

报道称，快手的职级体系自 2019 年初开始正式推行，根据群体的价值贡献方式，划分为专业类“K”序列和管理类“M”序列。新的职级体系变为单序列后，以英文字母“E”来命名。

快手首次明确提出，未来基层管理干部至少 90% 将来自内部选拔和培养的目标；此外，还对管理者带领团队持续拿结果提出了明确要求，管理者专业和管理两手都要硬。

而在具体职级方面，快手此前在专业和管理两个职级序列中分出不同档位的大小档，比如，K 序列有 5 个大档 14 个小档；M 序列有 3 个大档 9 个小档。而根据新职级制度，职级数变成 E6-E15，共 10 级，改为连续编号，不再设细分小档。

IT 之家查询发现，目前各大互联网公司均有职级调整消息传出。据《晚点 LatePost》消息，腾讯、字节跳动旗下抖音集团、阿里巴巴旗下淘天集团均准备在今年对现行的职级体系、管理制度做出调整：

腾讯将缩减干部层级，减少业务的管理角色，推动公司的组织层级更加扁平。

抖音集团则在考虑调整已施行超过五年的 “5 级 10 等” 员工职级体系，但方案未定。

淘天集团考虑增加基层员工职级（ P 序列改为 14-28 级），简化晋升方式；还计划将 OKR 考核制度调整为 OKR 与 KPI 并行，以 KPI 为主的考核制度。此外，十人以上团队强制执行末尾淘汰。

淘天集团昨日在内部邮件中正式发布了《淘天集团员工绩效管理制度》，并于当天生效，绩效管理按季度、分三档来进行评估。阿里官方表示，新公布的绩效管理核心目标是充分扩大一线员工的发展空间，向中高层要结果，以激发组织的活力。相应的层级、激励等其他制度尚在制订中。

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