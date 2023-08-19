基于自研大语言模型，“快手 AI 对话”功能已在安卓端开放内测

IT之家 8 月 19 日消息，据澎湃新闻周五报道，快手公布了基于自研大语言模型应用的最新进展，“快手 AI 对话”功能已在安卓端 App 开放内测。

参与测试的用户可通过点击 App“搜索”首页右上角 AI 图标进入产品首页，随后以三种方式开启对话：

直接输入内容

点击相应的引导问题

触发“搜索智能问答”卡片，通过底部入口启用

报道称，“快手 AI 对话”可通过互动对话的形式，依托于站内社区内容生态帮助用户快速查找短视频、百科、达人等内容。利用大模型背后的海量数据、知识，后续该功能有望为用户提供“全网检索”服务。

另据IT之家此前报道，快手之前已对基于大模型的多项功能进行测试：在搜索场景中为用户带来智能问答和文本创作等新功能。据称，打开快手 App，进入快手搜索输入问题，就有机会获得来自智能问答产品提供的信息和答案。

此外，快手旗下的视频剪辑类产品“快影”和功能拍摄类产品“一甜相机”，已于 6 月下旬陆续内测包括“AI 动漫视频”、“AI 文案推荐”、“AI 瞬息宇宙” 、“AI 简笔画”在内的多款 AIGC 创作功能。这些功能可以让用户轻松地将自己的照片或视频转换为不同风格和效果的内容，如动漫、水彩、国风、油画等，并自动生成符合内容语境的文案。

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