研究团队开发“BrightMarker”隐形标签系统：可取代二维码、更具防伪防盗性

IT之家 8 月 22 日消息，麻省理工学院的研究团队日前开发出了一种名为 BrightMarker 的隐形标签系统，该系统可将荧光标签嵌入物体中，通过红外摄像机查看和追踪。

据悉，BrightMarker 隐形标签系统的工作原理与当下的“二维码”基本相同，不过相关扫描介质被隐藏在物体内部，因此不易被外界篡改，甚至“不会被人发现到底藏在了哪里”，但如果用户使用红外相机对着带有隐形标签系统的介质“开拍”，就可以看到标签相应编码信息。

▲ 图源 BrightMarker 官方演示

研究人员表示，BrightMarker 隐形标签系统目前已经可以应用于 3D 打印中，IT之家经过查询得知，用户需要在模型建模阶段，将相关信息嵌入 3D 打印对象中，并导出为 STL 文件，然后用户需要使用打印机中的荧光丝，打印出内嵌隐藏标签的物体。该团队表示，这些标签不会改变物体的形状、功能或外观。

研究小组表示，BrightMarkers 隐形标签系统可以用于追踪物体的历史、验证真伪、运输过程中的移动，或条形码、二维码目前可以实现的任何用途，不过研究小组表示，它们也存在一定局限性，其中最主要的问题是“成本相对更高，因此难以普及”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。