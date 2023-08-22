腾讯悄然为 QQ 客户端“用户二维码”引入“AI 生图”功能

IT之家 8 月 22 日消息，腾讯近来一直没有官宣参与“各种大模型”训练竞争中，不过旗下的 QQ 音乐等软件此前都已经悄然引入了一系列 AI 功能，目前腾讯 QQ 团队更新了 QQ 版本 8.9.75，悄然为移动平台的 QQ 客户端的“用户二维码”功能，改为“AI 生图”形式，官方在更新内容中宣称“二维码炫彩升级，趣味样式，精彩换不停”。

▲ 用户可以在 QQ 客户端的侧拉菜单中找到“二维码”开关

IT之家经过测试发现，腾讯 QQ 客户端新版“用户二维码”功能目前生成的图片大致以“隐藏有二维码的动漫人物图片”为主，但偶尔也会生成不同风格的纯二维码图片。

▲ 图源 腾讯 QQ 二维码功能

▲ 图源 腾讯 QQ 二维码功能

经测试，生成二维码需要使用网络，在不同设备上生成时间不一致，因此可以判断腾讯团队使用云端的模型，在用户客户端本地生成图片，具体图片细节方面尚可，IT之家测试生成三十张二维码，“人脸崩坏、场景崩坏、透视崩坏”情况较少，可以看作是腾讯 QQ 团队在这方面的“炫技”行为。

▲ 图源苹果 App Store

考虑到当下移动平台 QQ 较为臃肿，也因腾讯团队此前 QQ 在“小世界”功能中加入的“虚幻引擎”使然，当下 QQ 客户端被网友戏称“腾讯唯一指定 3A 大作”，当下 8.9.75 iOS 版本为 626.4 MB，当下腾讯 QQ 已经能够实现跑 AI 模型，的确是坐实了“3A 大作”的名声。

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