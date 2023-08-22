爱奇艺 Q2 财报：总营收 78 亿元，同比增长 17%

IT之家 8 月 22 日消息，爱奇艺发布截至 6 月 30 日未经审计的第二季度财报。财报数据显示，爱奇艺第二季度总营收 78 亿元人民币，同比增长 17%；会员服务营收 49 亿元，同比增长 15%；日均订阅会员数 1.11 亿，较去年同期的 9830 万增长 13%。

IT之家从财报获悉，爱奇艺二季度会员服务营收 49 亿元，同比增长 15%，主要得益于订阅会员数增加和持续的精细化运营，提高了变现能力；平均单会员收入（ARM）为 14. 82 元，较去年同期 14.53 元增长 2%，较上季度 14.35 元增长超 3%；在线广告服务营收为 15 亿元，同比增长 25%；内容发行和其他收入内容发行和其他收入。

第二季度营收成本为 58 亿元，同比增长 10%。其中内容成本支出 41 亿元，同比增长 7%，主要原因是当季推出的原创剧集和综艺数量同比增多；当季销售及管理费用 9.79 亿元，同比增长 22%。

截至 2023 年 6 月 30 日，爱奇艺预付款项和其他资产中包含的现金、现金等价物、限制性现金、短期投资和长期限制性现金以及其他资产为 61 亿元。

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