福田汽车：上半年累计销售 303865 辆汽车，同比增长 21.50%

IT之家 8 月 20 日消息，福田汽车公布上半年业绩，累计销售 303865 辆汽车（含合资公司福田戴姆勒产品），同比提升 21.5%， 其中商用车市场占有率 15.4%，同比提升 0.7%；其中通过直销业务实现销售 34237 辆，占公司销量比例为 11.3%。
中重型卡车：2023 年上半年累计销售 63597 辆（含合资公司福田戴姆勒产品），同比增长 9.16%，占有率 11.6%，同比下滑 1.7%。
轻型卡车（含微卡）：2023 年上半年累计销售 207804 辆，同比增长 22.6%，占有率 17.3%，同比增长 1.7%。
大中型客车：2023 年上半年累计销售 2871 辆，同比增长 19%，市场占有率 7.5%，同期持平。
轻型客车：2023 年上半年累计销售 27427 辆，同比增长 52.7%，市场占有率 14.8%，同比增长 2.7%。
IT之家注意到，报告期内公司出口整车 60582 辆，较去年同期增长 30.8%；销售发动机 137785 台，同比提高 19.18%。其中，福田康明斯发动机销量 98166 台，同比提高 6.88%；福田发动机销量 39619 台，同比提高 66.74%。
上半年福田汽车实现营收 288.45 亿元，同比增长 24.47%；归属于上市股东的净利润 6.57 亿元，同比增长 177.88%；扣非净利润 4.11 亿元，同比增长 463.48%。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。