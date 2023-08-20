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蓝思科技：上半年营业收入 201.77 亿元，同比增长 5.18%

2023/8/20 16:28:35 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 20 日消息，蓝思科技公布 2023 上半年业绩，实现营业收入 201.77 亿元，同比增长 5.18%；净利润 5.54 亿元， 同比增长 281.90%；扣除非经常性损益后的净利润 4.53 亿元，同比增长 192.19%；经营活动产生的现金流量净额 43.63 亿元，同比增长 27.64%；基本每股收益 0.11 元，同比增长 281.14%；销售费用同比减少 9.02%，管理费用同比减少 12.55%，财务费用同比减少 81.54%。

IT之家注意到，蓝思科技旗下智能手机与电脑类产品实现营业收入 161.35 亿元，同比增长 1.34%；新能源汽车及智能座舱类产品实现营业收入 22.82 亿元，同比增长 54.98%；智能头显与智能穿戴类产品实现营业收入 11.91 亿元，同比减少 4.48%；其他智能终端类产品实现营业收入 0.63 亿元，同比减少 31.04%。

截至报告期末，蓝思科技已获得专利授权 2189 件，其中发明专利 389 件，实用新型专利 1659 件，外观设计专利 141 件，并获得软件著作权 94 件。

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关键词：蓝思科技财报

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