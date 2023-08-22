TP-LINK Tapo L530E 智能灯泡现安全漏洞，黑客可用于窃取 WiFi 密码

IT之家 8 月 22 日消息，意大利和英国的研究人员日前在 TP-Link Tapo L530E 智能灯泡和 TP-Link Tapo 应用程序中发现了 4 个漏洞，黑客可以利用这些漏洞窃取目标的 WiFi 密码，相关论文已经发布在 ArXiv 上。

据悉，TP-Link Tapo L530E 是亚马逊海外市场上相当畅销的一款智能灯泡，IT之家经过查询得知，该灯泡 2 个装售价为 24.99 美元（当前约 182 元人民币），在亚马逊美国评价为 4.1 分（满分 5 分），有 4185 条评价。

▲ 图源 亚马逊美国

研究人员介绍漏洞内容如下：

第一个漏洞涉及 Tapo L503E 上的不正确身份验证，允许黑客在会话密钥交换步骤中冒充设备。此高严重性漏洞（CVSS v3.1 评分：8.8）允许相邻攻击者检索 Tapo 用户密码并操纵 Tapo 设备。

第二个漏洞也是一个高严重性漏洞（CVSS v3.1 得分：7.6），由硬编码的短校验和共享密钥引起，黑客可以通过暴力破解或反编译 Tapo 应用程序来获取该密钥。

第三个漏洞是一个中等严重性缺陷，涉及对称加密过程中缺乏随机性，使得加密方案可预测。

第四个漏洞源于缺乏对接收消息的新鲜度的检查，保持会话密钥在 24 小时内有效，并允许攻击者在此期间重放消息。

▲ 图源 bleepingcomputer

研究人员在发现这些漏洞后向 TP-Link 进行了披露，对方承认了这些问题的存在，并告知将很快对应用程序和灯泡固件进行修复。

在这之前，研究人员建议用户将这些类型的设备与关键网络隔离，使用最新的可用固件更新和配套应用程序版本，并使用二次验证和强密码保护帐户。

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