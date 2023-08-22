快手高管解读 Q2 财报：下半年会逐步推进商城一级入口的灰度测试

北京时间 8 月 22 日下午消息，快手今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报：快手第二季度营收 277.4 亿元，同比增长 27.9%，预估 272.9 亿元；调整后净利润 26.9 亿元，预估 14.3 亿元，去年同期亏损 13.12 亿元；调整后 EBITDA 43.2 亿元，去年同期 4.08 亿元。

财报发布后，快手联合创始人、执行董事、首席执行官程一笑，CFO 金秉等高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

高盛分析师 Lincoln Kong：恭喜公司取得非常强劲的二季度业绩。我的问题有关电商，我们看到二季度快手的电商 GMV（商品交易总额）和收入增长都非常迅速。请问管理层，我们该如何看待电商业务下半年的趋势？可不可以为我们介绍一下目前泛货架电商和商城的进展以及准备情况？

程一笑：大家一直很关心快手商城的进展，但正如我们在今年的“快手电商引力大会”上向各位经营者强调的一样，快手泛货架是内容场的延伸，也是快手电商全域经营策略的重要场域。虽然目前电商仍在测试和起量阶段，但泛货架的 GMV 在二季度仍然实现了高双位数的同比增长。

具体来看，搜索一直是我们非常重视的泛货架场域之一。随着快手用户的电商心智愈发成熟，搜索功能使用户的确定性购物需求得到了更好的满足。

在今年上半年，我们进一步优化了电商的基建、赋能搜索业务；在入口展现方面，我们针对电商内容进行优化、引导，加强看后搜索的需求承接，增加更多的入口。

在二季度的大促期间，我们提升了电商相关词的曝光浓度，加强搜索召回，带动电商搜索用户占整体搜索用户的比例持续提升。同时加强搜索意图的识别，优化物料的展现形式，提升全链路的流量效率。二季度快手的搜索 GMV 保持了高速增长，同比提升超过了 90%。

下半年我们将持续提升意图识别的准确性和展现商品的相关性，希望通过更精准的匹配和更精细化的运营，撬动更多的搜索需求，加强买家转发。

店铺方面，我们整体围绕着内容场、货架场、提升店铺心智等四个方面进行努力，做好各场域的流量承接，通过店铺的信任专项以及店铺的装修、常挂品建设等优化用户体验。在本季度，店铺持续贡献泛货架 GMV 增量。

在第三季度，我们将持续优化店铺基建与流量的相关机制，联动各个电商渠道，更好沉淀用户的需求。

在第二季度，商城也取得了不错的进展。我们在买家首页推出了商品卡、商品分的建设和普及等措施，（这些举措）都加深了平台对商品的理解，为接下来建设商城业务打下了基础。在供给端，（通过）店铺常挂品运营、商品信息优化、完善讲解回放等商品基建，快手持续赋能商城；在社会资源的引入方面，今年越来越多的商家已经将泛货架作为冷启阶段的主要经营场域。综上，商城端有更多潜力有待挖掘。

下半年我们会逐步推进商城一级入口的灰度测试，并结合用户的反馈不断优化。长期来看，我们将结合直播内容场，在商场等泛货架场域重点做好复购等强购物性质的承接、加强重点货品运营，使货架成为快手电商全域经营的新增长点。

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