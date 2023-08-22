《赛博朋克 2027》9 月支持 DLSS 3.5，最新预告片发布

IT之家 8 月 22 日消息，《赛博朋克 2077：往日之影》将于今年 9 月推出，支持全景光线追踪、NVIDIA DLSS 3.5 和 Reflex。最新预告片现已发布。

据介绍，《赛博朋克 2077：往日之影》将于 9 月 26 日发布全景光线追踪：过载模式技术预览版，为 GeForce RTX 玩家带来身临其境般的细节体验。今天，英伟达宣布 DLSS 3.5 将于今年 9 月面向所有《赛博朋克 2077 》和《赛博朋克 2077：往日之影 》玩家发布。

在《赛博朋克 2077：往日之影》，DLSS 光线重建技术提高了反射的质量和清晰度，全局光照变得更加准确，光照的动态响应更加灵敏，从而带来更好、更身临其境和更逼真的体验。

性能方面，借助 GeForce RTX 40 系列显卡，玩家在光线追踪：过载模式下可以以超过 60 FPS 的帧率在《赛博朋克 2077：往日之影》中获得出色体验。英伟达推荐 4K 分辨率下使用 GeForce RTX 4090 和 RTX 4080，1440p 分辨率下使用 RTX 4070 Ti 和 RTX 4070，1080p 分辨率下使用 RTX 4060 Ti 和 RTX 4060。

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