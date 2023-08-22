赛博朋克风砍杀游戏《幽灵行者 2》官宣 10 月 26 日发售，现已开启预购

IT之家 8 月 22 日消息，游戏发行商 505 Games 与开发商 One More Level 共同宣布，第一人称视角赛博朋克风动作砍杀游戏《幽灵行者 2》将于 2023 年 10 月 26 日登陆 PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Epic 以及 GOG 平台，全球同步发售现已开启预购。

购买《幽灵行者 2》“残暴版”的玩家将可以提前 48 小时抢先解锁游戏并获得更多游戏内物品。

IT之家附 Steam 国区预购价格如下：

《幽灵行者 2》标准版：168 元

《幽灵行者 2》豪华版：198 元

《幽灵行者 2》残暴版：248 元

据 505Games 介绍，《幽灵行者 2》是备受好评的赛博朋克动作游戏续作，故事背景设定在前作的一年后，主人公赛博忍者杰克将首次从布满死亡陷阱的达摩塔中走出来，探索广阔的废土世界。游戏依然采用紧张刺激的快节奏推进式战斗和极富有挑战性的玩法作为特色。

前作《幽灵行者》于 2020 年 10 月发售，是一款第一人称视角硬核斩杀游戏，被玩家戏称为“源氏模拟器”，续作在地图和世界观方面都有大幅扩充。

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