IBM 宣布出售天气预报业务，围绕云计算重新定位

北京时间 8 月 22 日晚间消息，IBM 今日宣布，将把旗下天气预报业务出售给私募股权投资公司 Francisco Partners。

根据协议，Francisco Partners 将收购 IBM 旗下面向消费者的天气服务，如 Weather.com，以及面向企业的服务，具体的收购金额并未透露。

交易完成后，Francisco Partners 将以一家独立公司的形式来运营上述业务。IBM 将保留其可持续发展软件套件业务。

两家公司在一份声明中称：“获得 Francisco Partners 的投资和资源后，Weather Company 将寻求天气预报之外的其他业务，为用户带来新的工具和体验，帮助他们了解天气如何影响生活的方方面面，如健康生活。”

至少从 4 月份开始，IBM 就在考虑出售该业务部门。IBM 的天气业务是通过 2015 年的一笔交易而获得。当时，IBM 宣布收购天气预报公司 Weather Company 的部分业务，包括 B2B、移动网络和云计算等业务，作为进军物联网市场计划的一部分。

但此后，IBM 一直寻求围绕云计算而重新定位，并出售了传统基础设施服务部门 Kyndryl。去年，IBM 以逾 10 亿美元的价格将其 Watson Health 业务的一部分剥离给 Francisco Partners。今年 1 月，IBM 又宣布裁员约 3900 人，其中受影响的主要是这些部门被剥离后留下的员工。

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