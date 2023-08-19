为削减成本，英特尔计划在加州裁员超 300 人：涉 AI、云计算、GPU 等部门

IT之家 8 月 19 日消息，据外媒 CRN 当地时间 18 日下午报道，英特尔最近透露计划在美国加州三个办公园区裁员超过 300 人，这将是英特尔削减成本计划的一部分。

据称，此次裁员受影响的岗位包括 AI、云计算和 GPU 部门的 30 个职位，且这些都是对英特尔来说具有“重要战略意义”的高度竞争领域。英特尔在公告中表示，公司计划于 8 月 31 日起开始解雇员工，部分受波及的员工可能会转移至新的岗位。

细节方面，此次裁员影响到 315 名员工，175 名位于圣克拉拉总部、89 名位于弗尔松、51 名位于圣何塞。根据当地一月份的一份监管文件显示，截至 2022 年底，英特尔拥有 13.19 万名员工，另据英特尔官网显示，超过 13500 名员工在加州工作。

IT之家此前报道，去年 10 月下旬英特尔 CEO 帕特・基辛格 (Pat Gelsinger) 在接受采访时说，公司将开始有针对性地裁员，并进行其他调整，包括减少工厂工作时间，以应对经济低迷。

他没有具体说明英特尔逾 12 万名员工中有多少人会受到影响。“我们正在积极解决成本问题，提高整个业务的效率。”。

英特尔表示，该公司正努力在 2023 年实现 30 亿美元的成本削减，到 2025 年底时将年化成本削减和效率增益提高到 80 亿至 100 亿美元（IT之家备注：当前约 584 亿至 730 亿元人民币）。如此算来，英特尔将在三年内最高削减 130 亿美元（当前约 949 亿元人民币）成本。英特尔在第三季度计入了 6.64 亿美元（当前约 48.47 亿元人民币）的重组支出，以反映最初的成本削减。

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