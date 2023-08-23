CDPR 公开《赛博朋克 2077：往日之影》资料片玩法预告视频

IT之家 8 月 23 日消息，CDPR 现公布了将与《赛博朋克 2077》资料片“往日之影”一起推出的游戏新内容，包括载具战斗、重做专长树、新武器、新载具等内容。

据介绍，其中一些新内容也会包含在《赛博朋克 2077》Xbox Series X|S、PlayStation 5 和 PC 平台上的 2.0 版本更新中。

，《赛博朋克 2077：往日之影》将于今年 9 月推出，支持全景光线追踪、NVIDIA DLSS 3.5 和 Reflex。英伟达方面也放出了这部游戏开启 DLSS 3.5 的最新预告片。

《赛博朋克 2077：往日之影》将于 9 月 26 日发布全景光线追踪：过载模式技术预览版，为 GeForce RTX 玩家带来身临其境般的细节体验。

英伟达宣布 DLSS 3.5 将于今年 9 月面向所有《赛博朋克 2077 》和《赛博朋克 2077：往日之影 》玩家发布。

在《赛博朋克 2077：往日之影》，DLSS 光线重建技术提高了反射的质量和清晰度，全局光照变得更加准确，光照的动态响应更加灵敏，从而带来更好、更身临其境和更逼真的体验。

英伟达表示，借助 GeForce RTX 40 系列显卡，玩家可以在“光线追踪：过载”模式下可以以超过 60 FPS 的帧率运行《赛博朋克 2077：往日之影》。

英伟达推荐 4K 分辨率下使用 GeForce RTX 4090 和 RTX 4080，1440p 分辨率下使用 RTX 4070 Ti 和 RTX 4070，1080p 分辨率下使用 RTX 4060 Ti 和 RTX 4060。

据介绍，在《赛博朋克 2077：往日之影》中，玩家能够探索许多新内容，探索狗镇这些夜之城未被开发的地区、拯救美国的新总统。

IT之家注意到，目前这部资料片已在 Steam 开启预购，国区定价 149 元，与游戏本体捆绑购买的折扣价为 274.16 元，预购即可在资料片发售时进入游戏领取古德拉 Sport R-7“义警”。

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