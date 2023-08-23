IT之家 8 月 23 日消息，在 Gamescom 开幕夜现场，Xbox 和 Relic Entertainment 宣布，《帝国时代 IV：周年纪念版》游戏登陆 Xbox 游戏主机。

这款游戏已经于 2021 年 10 月登陆 PC 平台，在去年 10 月举办的《帝国时代》25 周年播客活动中，官方透露将会登陆 Xbox 平台，现在这款游戏已经登陆 Xbox Series S|X、Xbox One 和 Xbox Game Pass。

Xbox 版《帝国时代 IV：周年纪念版》游戏支持 Xbox 无线手柄操作，并专门为 Xbox 游戏主机优化了 UI。

Relic Entertainment 表示为了引导玩家，Xbox 主机版游戏新增了教程，帮助玩家快速入门。

《帝国时代 IV：周年纪念版》游戏在 Xbox Series X 主机上最高支持 4K 分辨率；在 Xbox Series S 上最高支持 1080P；在 Xbox One X 上最高支持 1440P，在其它 Xbox One 机型上最高支持 900P。

此外，Xbox Series S|X 最高支持 60 fps，其它 Xbox 机型最高支持 30fps。

IT之家在此附上游戏官方介绍如下：

《帝国时代 IV：周年纪念版》同时采用常见及创新手法，让您能在以令人惊艳 4K 视觉保真度呈现的浩大场景中拓展帝国版图，并成功带领进化版即时战略游戏迈向新世代。本作包括许多免费的新内容，例如全新的文明、新地图、游戏内更多更新和语言，以及全新的精通项目、挑战、叫嚣文件和作弊码。这些带来了惊人的价值，提供比以往版本更丰富的历史体验！

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