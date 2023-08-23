新预告放出，《命运 2：终焉之形》游戏明年 2 月 27 日发行

IT之家 8 月 23 日消息，游戏开发商 Bungie 在今天举办的 Showcase 活动中，宣布《命运 2：终焉之形》（Destiny 2: The Final Shape）游戏将于 2024 年 2 月 27 日正式发行。

玩家在《命运 2：光陨之秋》游戏篇章中，打开见证者（The Witness）创建的传送门，进入旅行者（The Traveler）的心脏，开启新的冒险。

这也标志着《光明与黑暗》传奇的十年旅程结束，玩家在将会踏上一段全新的危险旅程。

游戏总监罗比・史蒂文斯表示《命运 2：终焉之形》中，每年会推出 3 集，今年的前 3 集分别为 Echoes、Revenant 和 Heresy。

售价情况：

终焉之形标准版 ¥ 198

现在预购，解锁全新异域机灵外壳和传说徽标。

终焉之形标准版包括全新剧情战役、三大全新超能、一处新目的地、可供收集的新武器和护甲以及终焉之形发布年的首个篇章。

终焉之形 + 年票：¥ 298

现在预购可立即解锁全新细分曲面异域融合步枪、异域机灵外壳、徽标以及动作表情。

包含终全新剧情战役、一处新目的地、三大全新超能、终焉之形地牢钥匙、立刻解锁的全新细分曲面异域融合步枪、于各个篇章期间交付的一件秘密藏货、异域快雀以及终焉之形发布年的所有三个篇章。

游戏介绍如下：

IT之家在此附上介绍如下：终焉之形标准版包括全新剧情战役、三大全新超能、一处新目的地、可供收集的新武器和护甲以及终焉之形发布年的首个篇章。

剧情战役

终焉之形即将到来 —— 一个由见证者捏造出的、如同噩梦般的扭曲现实。踏上进入旅行者之心的险恶旅程，集结先锋，结束这场光明与黑暗的战争。

全新超能

击败见证者需要未被人知的全新超能。电弧猎人、虚空泰坦以及烈日术士，掌握军械库中的全新超能，直面湮灭。

全新目的地

前往不可能之地，在那里，时间和空间全部扭曲。跟随见证者，发现旅行者的未知之谜。

系统需求

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 64-bit (latest Service Pack)

处理器: Intel® Core™ i3 3250 3.5 GHz or Intel Pentium G4560 3.5 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz

内存: 6 GB RAM

显卡: NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB or GTX 1050 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

网络: 宽带互联网连接

存储空间: 需要 105 GB 可用空间

附注事项: 在特定区域使用网络加速器或许能带来更好的游戏体验

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: System Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 64-bit (latest Service Pack)

处理器: Processor Intel® Core™ i5 2400 3.4 GHz or i5 7400 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1600X 3.6 GHz

内存: 8 GB RAM

显卡: Video NVIDIA® GeForce® GTX 970 4GB or GTX 1060 6GB / AMD R9 390 8GB Memory 8 GB RAM

网络: 宽带互联网连接

存储空间: 需要 105 GB 可用空间

附注事项: 在特定区域使用网络加速器或许能带来更好的游戏体验

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