《极限竞速：赛车运动》游戏新消息：明年春季解锁纽博格林北环赛道

IT之家 8 月 23 日消息，TURN 10 游戏工作室今天通过 Xbox Wire 官方博客，分享了关于《极限竞速：赛车运动》（Forza Motorsport）的相关细节。

该工作室创意总监 Chris Esaki 表示，游戏上线之初，将会提供纽博格林 (Nürburgring) GP 赛道；而 2024 年春季将会推出纽博格林北环赛道（Nordschleife）。

IT之家注：Nurburgring 北环山道（Nurburgring Nordschleife），20.6 km，左弯 88 个，右弯 84 个，落差 300 多米。

Esaki 表示：“我们已经为 Xbox Series S|X 和 PC 平台重建了两个赛道模型”。参与德国科隆游戏展的玩家可以于 8 月 24 日星期四至 8 月 27 日星期日，现场体验这款游戏。

《极限竞速：赛车运动》将于 10 月 10 日发行，已经购买高级版的玩家可以提前 5 天访问这款游戏。

《极限竞速：赛车运动》（Motorsport）将于 2023 年 10 月 10 日登陆 Xbox / Steam，首发加入 XGP 订阅。该作是《极限竞速》系列第八部主线游戏，开发组之前曾表示，本作是完全从零开始为次世代 Xbox Series 主机打造的，将能带来崭新的游戏体验。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。