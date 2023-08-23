Nexon 第三人称动作游戏《第一后裔》宣传片公开，将于 9 月 19 日开启测试

IT之家 8 月 23 日消息，在今日的 2023 科隆展开幕夜现场活动上，官方公布了《第一后裔（The First Descendant）》新宣传片，玩家将化身为继承者，为了人类的生存，与入侵者正面迎战。

据介绍，这款游戏的测试版将于 9 月 19 日至 9 月 25 日推出，预计将登陆 PS4 / PS5、XSX / S、Xbox One 和 PC 平台。

这款游戏是由 Nexon Games 基于虚幻引擎 5 推出的一款免费畅玩的第三人称合作射击动作类 RPG 游戏，支持跨平台游玩。

IT之家注意到，这款游戏目前已经上架 Steam，但未揭晓发售日期等信息。

玩家可通过 4 人合作、利用多样技能与枪械带来的豪爽战斗动感效果，体验炫酷战斗。领略壮观的故事情节，执行守护“英格里斯大陆”的任务，激战巨型 BOSS。

据介绍，这款游戏将支持 NVIDIA DLSS 3，RTX 40 系列游戏玩家可以借助 NVIDIA DLSS 3 获享性能倍增的游戏体验，所有其他 GeForce RTX 游戏玩家都可以借助 NVIDIA DLSS 2 加速帧率。

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