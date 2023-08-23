回合制历史策略游戏《Ara: History Untold》宣传片公开，2024 年发售

IT之家 8 月 23 日消息，在今日凌晨举行的 2023 科隆游戏展上，官方正式公布了策略游戏《Ara: History Untold》演示宣传片。据介绍，这款游戏将于 2024 年发售，加入首发 j PC Game Pass。

在游戏中，玩家的选择将会创造自己的世界，选择合适的战略，建立自己的国度。

IT之家注意到，这款游戏目前已经上架 Steam，但目前没有公布发售日期以及配置需求等信息。

关于这款游戏

建立国家，带领你的子民开疆拓土，发展艺术与文化，施展外交手段，并与其他势力一较高下，穿越历史长河，成为人类文明最为璀璨的那颗明珠，证明你才是有史以来最伟大的统治者。《Ara: History Untol》在玩家熟悉的游戏玩法基础之上进行大胆创新，为历史题材大战略类游戏带来全新体验，不预设胜利路线，玩法多变，等你来发现。你所做的每一个决定都将影响游戏中的世界、体验，以及结局走向。历史任由你来书写。

身临其境，探索有血有肉的世界

探索这个充满活力、有血有肉的缤纷世界，从热带雨林到风沙肆虐的戈壁沙漠，领略世界各地的奇观异景，发现发展国家所需要的资源。游戏中的世界细节丰富，犹如一幅画卷在你面前栩栩如生地展开。平民会在各地往来迁徙，见证生老病死、战乱与和平、盛世与绝境。透过一个个独特的生物圈、文化和时代，带你领略百味人生。

建立属于你的国家

领土就是你的画布，建造锻造厂、图书馆、城堡、教堂等各种设施，改善民生。研究各种技术。优化细节丰富的工业和经济制造系统。内政无小事：小到一座磨坊的产量，一座城市的公民数据统计，大到整个国家的资源汇总情况。未来就该拥有无限可能性。

做你自己的君主

扮演历史上最有影响力的伟大人物。至于如何重塑世界？由你来决定。你是打算扮演娜芙蒂蒂女王治理埃及，还是想当一次乔治・华盛顿，带领美国走向繁荣？ 玩家可以尝试选择不同的领袖，这些领袖代表着不同的国家、民族和游戏风格。迥然不同的性格让他们在作为你的 AI 邻国、盟友或敌人时，会采取不同的行事风格，给你带来不一样的游戏体验。

体验真正的同步回合制

每个回合，各个国家会同时确定所有行动和选择，为经典的回合制玩法增添悬念、预判、不同的后果，以及出人意料的反转。你所做的每一个决定，以及能否预测对手的下一步行动将决定你的子民们的命运。你的领袖才能将会接受终极考验。