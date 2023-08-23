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明年发行，剧情动作冒险游戏《Dustborn》预告放出

2023/8/23 4:56:03 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 23 日消息，Quantic Dream 在今天开幕的科隆游戏展上，宣布将于 2024 年年初推出剧情动作冒险游戏《Dustborn》，讲述了玩家在美国西部冒险的故事。

这款游戏由独立工作室 Red Thread Games 开发，Quantic Dream 发行。这款游戏目前并未公布确切的发行日期，不过将登陆 PS5、PS4、Xbox 和 PC（Steam 和 Epic 游戏商店）平台。

IT之家在此附上游戏介绍如下：

《Dustborn》是一款单人剧情类动作冒险游戏，内容涉及希望、爱情、友情、机器人…… 还有话语的力量。

你将扮演 Pax，她是流亡在外、骗术高明的异常人，她能够将语言变成武器。

Pax 正在寻找新的生活和出路，她受雇将重要货物从 Pacifica 运往 Nova Scotia，途中要经过 Justice 控制的美利坚共和国。这听上去是自驾游的正当理由，对吧？

那就收拾你的行囊，召集一群身怀绝技的队员，准备周游全国吧！

搭乘机器人驾驶的旅游巴士，在虚构历史的美国领略令人惊叹的新西方景色，在沿途的十几个地方停留，组建队伍，管理人际关系，完成任务，应对难度不断升级的挑战。可是失主想要寻回被你盗走的货物，而且独裁主义机构 Justice 对你紧追不舍，所以别忘了带上你的棒球棍！

（对了，你们是假扮成朋克摇滚乐队出行，所以务必在下一次演出之前温习一下音乐技能。）

救星就在旅途的终点…… 不过要想到达那里，你需要穿越整片大陆。

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关键词：游戏科隆游戏展

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