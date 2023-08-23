海底冒险游戏《碧波之下》宣传片公开，将于 8 月 29 日发售

IT之家 8 月 23 日消息，Parallel Studio 开发，Quantic Dream 发行的《碧波之下》在今日的 2023 科隆游戏展上公布了发售宣传片，游戏将于 8 月 29 日发售。

《碧波之下》是一款叙事驱动冒险游戏，展现了悲伤汹涌的吞噬之力。

《碧波之下》的故事发生在未来科技幻想世界的 1970 年代北海深处，专业潜水员史丹将在故事中挣扎克服一段人生的重大变故并拥抱新的未来。深海的孤寂感成为了他内心状态的集中表现，而当史丹沉浸在强加给自己的孤独之中时，他便就此开始在碧波之下经历一个接一个的离奇事件。他将最终不得不做出艰难的抉择…… 是永远迷失在这深海之下，还是冲出海面回到正常的生活中去。

主要特色

碧波之下的离奇远航 — 在这场诗意冒险中体验一个男人设法克服的创伤过往，并在现实与心灵层面拯救自己的人生。史丹能否重新回到海面之上？

探索深海世界 – 驾驶潜艇在深渊穿行，游过洞穴、残骸以及水下植物。同时探索故事背景碎片、可回收废料、收集品以及更多内容。制作装备，帮助史丹深入探索之旅。

见证大海的美丽 – 潜入华美的水下环境，从深不可测的海底一直到复古的未来主义设施，你将在富有神秘感的配乐加持下沉浸在这一冥想的氛围当中。

充满神秘的独特设定 - 探索一个 1979 年的平行时空，那是以复古、科幻和奇幻所交织而成的美丽图景。

IT之家注意到，这款游戏 Steam 公布的配置需求显示它只需要英特尔酷睿 i5-4460 或 AMD Ryzen 3 1200 级别的处理器 + NVIDIA GTX 960 或 AMD RX 460 级别的显卡即可游玩。

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